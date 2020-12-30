Фильм «Довод» возглавил «Абсолютный рейтинг фантастики»

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Кадр из фильма "Довод" Кристофера Нолана

Научно-фантастический блокбастер «Довод» режиссера Кристофера Нолана стал лидером рейтинга лучших фантастических фильмов уходящего года.

«Абсолютный рейтинг фантастики 2020» составила редакция киноканала FAN.

Вторая строчка рейтинга досталась экранизации романа Герберта Уэллса — «Человек-невидимка» с актрисой Элизабет Мосс в главной роли.

Третьего места удостоился фантастический боевик «Бладшот» режиссера Дэйва Уилсона, в которой сыграл Вин Дизель.

Четвертое место у драмы «Мой создатель». Пятерку лучших замыкает российский фильм «Спутник».

В десятку также вошли «Новые мутанты», «Бессмертная гвардия», «В чужой шкуре», «Под водой», «Грань времени».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самыми кассовыми рождественскими фильмами в истории стали «Гринч» и «Один дома».

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