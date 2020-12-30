Фильм «Довод» возглавил «Абсолютный рейтинг фантастики»

Научно-фантастический блокбастер «Довод» режиссера Кристофера Нолана стал лидером рейтинга лучших фантастических фильмов уходящего года.
«Абсолютный рейтинг фантастики 2020» составила редакция киноканала FAN.
Вторая строчка рейтинга досталась экранизации романа Герберта Уэллса — «Человек-невидимка» с актрисой Элизабет Мосс в главной роли.
Третьего места удостоился фантастический боевик «Бладшот» режиссера Дэйва Уилсона, в которой сыграл Вин Дизель.
Четвертое место у драмы «Мой создатель». Пятерку лучших замыкает российский фильм «Спутник».
В десятку также вошли «Новые мутанты», «Бессмертная гвардия», «В чужой шкуре», «Под водой», «Грань времени».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самыми кассовыми рождественскими фильмами в истории стали «Гринч» и «Один дома».