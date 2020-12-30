Владельцы новых AirPods Max сообщили о странном дефекте

Владельцы новых наушников от Apple начали жаловаться, что в AirPods Max образуется влага.

Как сообщает Mydrivers, ряд покупателей AirPods Max сообщили, что в амбушюрах скапливается конденсат, если долго их использовать. Скорее всего, влага возникает вследствие чрезмерно плотного прилегания наушников к голове и недостаточной вентиляции.

Компания Apple в настоящее время пока не прокомментировала эту «особенность». Пользователи, которые столкнулись с конденсатом в наушниках, отмечают, что из-за этого устройство некорректно определяет, когда оно находится на голове.

Стоит отметить, что в России последняя модель наушников Apple продается за 63 тысячи рублей. Сейчас AirPods Max в дефиците и ожидание наушников при заказе на официальном сайте может растянуться на недели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Apple представила новые AirPods Max за 63 тыс. рублей.