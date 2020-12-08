Apple представила новые AirPods Max за 63 тыс. рублей

Компания Apple после старта продаж IPhone 12 не остановилась на новинках. Презентация новых беспроводных наушников AirPods Max состоялась во вторник, 8 декабря, на официальном YouTube-канале компании.

Новые AirPods Max будут стоить в России 62 990 рублей. Среди особенностей производители выделяют адаптивный эквалайзер, функцию активного шумоподавления и пространственного аудио.

Отмечается, что заряд батареи гарнитуры будет держаться 20 часов при прослушивании музыки или разговоре по телефону. В комплекте также представлен чехол.

Наушники будут представлены в пяти цветах – «серый космос», серебристый, зеленый, «голубое небо» и розовый.

В США цена девайса составит 549 долларов. В продажу гарнитура в России поступит 15 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России упали продажи iPhone 12 Pro и iPhone 12.