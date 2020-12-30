Медики связывают холодные ноги с завышенным уровнем сахара в крови

Если ноги всегда холодные, то это может говорить о проблемах с кровообращением. Фото: unsplash

Если ноги всегда холодные, то это может говорить о проблемах с кровообращением. Фото: unsplash

На высокий уровень сахара в крови могут указывать симптомы, которые кажутся обычными и неопасными.

Как сообщает Express, из-за высокого уровня сахара в крови у человека могут пострадать нервы, кровеносные сосуды и жизненно важные органы. Это может вызвать ряд тревожных признаков, среди которых оказались холодные ноги.

При этом человек может ощущать, что ноги замерзли, вне зависимости от погодных условий и температуры в помещении. Кроме того, на высокий уровень сахара может указывать онемение конечностей или ощущение покалывания в ногах.

Врач Крис Стил пояснил, что если ноги всегда холодные, то это может говорить о проблемах с кровообращением, известным фактором риска которых является диабет. Он подчеркнул, что нарушение кровообращения порой приводит к судорогам и более медленному заживлению ран.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи назвали неочевидный признак диабета второго типа.