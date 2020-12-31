В новогоднюю ночь будет ограничен доступ на Красную площадь

Московские власти приняли решение ограничить доступ горожан на Красную площадь в новогоднюю ночь.
Соответствующие меры связаны с режимом повышенной готовности в городе из-за сложной эпидемиологической ситуации. Вход на площадь ограничат сегодня, 31 декабря, с 6 часов вечера.
Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, в городе также отменены общегородские культурно-массовые мероприятия и детские новогодние представления.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице 31 декабря выходным днем.