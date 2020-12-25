Москва объявила 31 декабря выходным

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице 31 декабря выходным днем.

«Мы, конечно, не можем всех обязать 31 декабря не работать, но для тех бюджетных учреждений и организаций, которые не задействованы в подготовке к Новому году и праздникам, этот день будет выходным», — заявил мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 24».

Отметим, что в Северной столице последний день уходящего года также объявлен выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов. Рабочий день для работников бюджетных учреждений Ленобласти перенесен с четверга 31 декабря на субботу, 26 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России дополнительный выходной 31 декабря могут объявить главы регионов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что официально канун Нового года считается рабочим днем