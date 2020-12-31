В армию России отправили на год 128 тыс. человек за осенний призыв

В армию России отправили на год 128 тыс. человек за осенний призыв
Осенний призыв завершился. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В России завершился осенний призыв на военную службу. В строй встали 128 тыс. новобранцев. Свой ближайший год они проведут в казарме.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны, накануне, 30 декабря, ведомство объявило о завершении осенней компании. В итоге, в воинские формирования и органы было призвано и направлено 128 тыс. человек.

Кроме этого, отмечается, что призыв проходил на фоне распространения коронавирусной инфекции. Военные комиссариаты были переведены на усиленный режим работы.

Напомним, что призывников отправляли в воинские части и соединения со сборных пунктов с 20 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России опровергли, что армия может проиграть войну с Японией. По словам Александра Шерина, вооруженные силы работают над устранением слабых мест армии. Тем более, что слабые места не станут определяющими в войне с любым соперником.

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