Оборот туристической отрасли России по итогам 2020 года снизится более чем в два раза

Оборот туристической отрасли России по итогам 2020 года снизится более чем в два раза
Удержать турстическую отрасль на плаву в 2020 году удалось только благодаря внутреннему туризму. Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге

По итогам уходящего года, общий оборот российского туристической отрасли составит 1,6 триллиона рублей, что на 60% меньше уровня предыдущего года.

Об этом в четверг, 31 декабря, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в эфире радио «Эхо Москвы». При этом глава агентства подчеркнула, что итоговые показатели все равно превысили ожидаемые, прогнозы по которым делали в начале пандемии COVID-19.

Внутренний туризм восстановился на 60-65%, соответственно итоговое падение по этим направлениям составит не более 35-40%, что, по словам Догузовой, является «очень хорошим показателем». С оборотами в туризме дела обстоят сложнее: по итогам 2019 года он составил 3,7 триллиона рублей, а в этом году, по предварительным оценкам, достигнет лишь 1,6 трлн.

Несмотря на падение в 60%, отмечает эксперт, для столь масштабного кризиса это хороший исход. Догузова также добавила, что восстанавливали и удерживали отрасль на плаву почти полностью за счет внутреннего туризма, поэтому результат впечатляет еще больше.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга утвердила новые налоговые льготы для поддержки туристической сферы.

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