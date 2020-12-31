Adobe полностью прекращает поддержку Flash Player 31 декабря

Adobe полностью прекращает поддержку Flash Player 31 декабря
Почему разработчики приняли такое решение, в сообщении компании не уточняется. Фото: pixabay

Сегодня, 31 декабря, в последний день уходящего года компания Adobe прекращает поддержку одной из самых популярных своих программ Plash Player.

Компания неоднократно заранее уведомляла пользователей о своих планах. Владельцам компьютеров и других гаджетов настоятельно рекомендуют удалить Flash Player из системы, посколько практически все браузеры прекратили поддержку данной программы либо работают над этим.

С 12 января 2021 года контент, который мог воспроизводиться с помощью Flash Player, будет попросту блокироваться, отмечаются разработчики.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с нового года популярный мессенджер WhatsApp прекратит работу на ряде старых смартфонов. Это касается гаджетов, в которых версии операционных систем более ранние, чем iOS 9 и Android 4.0.3. В их число входят iPhone 4 и более ранние модели «яблок». В более поздних iPhone можно обновить прошивку, чтобы возобновить работу приложения.

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