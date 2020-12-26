WhatsApp с нового года перестанет работать на некоторых смартфонах

Мессенджер WhatsApp перестанет функционировать на старых смартфонах. Такие изменения ждут пользователей с 1 января следующего года, пишет The Mirror.

Приложение не будет работать на некоторых устройствах. Это касается смартфонов, пользователи которых не обновят операционную систему до iOS 9 или Android 4.0.3. Среди них — iPhone 4 и более ранние модели.

Как пишет издание, чтобы WhatsApp вновь начал работать на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S, нужно обновить программное обеспечение до iOS 9.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мессенджер WhatsApp представил функцию исчезающих сообщений, с помощью которой пользователи могут установить автоматическое удаление переписки через семь дней. Как говорится в блоге мессенджера, нововведение призвано освободить чаты от сообщений, которые не имеют особой ценности.