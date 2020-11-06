WhatsApp добавил режим исчезающих сообщений

Мессенджер WhatsApp представил функцию исчезающих сообщений, с помощью которой пользователи могут установить автоматическое удаление переписки через семь дней.

Как говорится в блоге мессенджера, нововведение призвано освободить чаты от сообщений, которые не имеют особой ценности. Когда пользователь включает эту функцию, новые сообщения, отправленные в чат, будут самостоятельно удаляться через семь дней.

В индивидуальных чатах включить или отключить исчезающие сообщения может любой собеседник. В групповых чатах это право остается за админом.

В WhatsApp отметили, что режим исчезающих сообщений будет доступен для пользователей мессенджера в течение ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что раскрыт способ удалить сообщение в WhatsApp спустя сутки.