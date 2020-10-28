Раскрыт способ удалить сообщение в WhatsApp спустя сутки

Мессенджер WhatsApp дает только 68 минут на то, чтобы удалить отправленное сообщение. Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал, как можно обмануть приложение и удалить сообщение по истечении указанного временного промежутка.

Как сообщает агентство «Прайм», сначала нужно перевести телефон в авиарежим, чтобы новые сообщения не могли поступать. После следует поменять дату и время на более близкие ко времени, когда было отправлено сообщение (разница должна составлять не более 68 минут). Затем пользователь может удалить сообщение и вернуть актуальные дату и время.

Однако у собеседника все же есть возможность прочитать удаленное сообщение. Первый способ — использовать стороннее приложение, однако в этом случае есть риск «слива» переписок злоумышленникам. Под вторым способом подразумевается использование функции синхронизации, но она есть только а смартфонах на Android.

«Если ваш телефон производит резервное копирование и не успел сохранить новую переписку, то может показать удаленные сообщения. Действовать нужно осторожно, так как на устройстве появятся и те тексты, что вы удалили сами», — предостерегает он.

Но если вы ошиблись и удалили сообщение только у себя, то удалить его для всех уже не получится.

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