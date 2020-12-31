В Гвинее вакциной «Спутник V» начали прививаться члены правительства

В Гвинее вакциной «Спутник V» начали прививаться члены правительства
Вакцина Спутник V. Фото: sputnikvaccine.com

Прививку от коронавирусной инфекции сделала группа высших должностных лиц Гвинеи. Они использовали российский препарат «Спутник V».

Как сообщает агентство Associated Press в четверг, 31 декабря, первыми вакцинацию прошел ответственный по делам президентской администрации, министр национальной обороны Гвинеи Мохамед Диане.

«Эта новая вакцина сильным сигналом, который отражает волю президента нашей страны, чтобы все граждане Гвинеи были здоровы и преодолели пандемию», – заявил чиновник.

Также вакцину успели принять специальный советник президента, министр промышленности, малого и среднего предпринимательства Тибу Камара и председатель однопалатного парламента Гвинеи – Национальной ассамблеи – Амаду Дамаро Камара.

Напомним, что Гвинея первая страна в Африке южнее Сахары, где началась вакцинация российским препаратом «Спутник V».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США выявили почти 230 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки.

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