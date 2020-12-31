В США выявили почти 230 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

В США выявили почти 230 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
Фото: pixabay

За минувшие сутки, по данным Университета Хопкинса, в Соединенных Штатах выявили свыше 229 тысяч новых пациентов с подтвержденным COVID-19.

Кроме того, за сутки жертвами новой коронавирусной инфекции в Америке стали 3 744 человека. Рекордное количество суточных случаев заражения в Америке зафиксировали в декабре немногим ранее — за сутки положительными тесты на COVID-19 оказались у более чем 249 тысяч жителей Соединенных Штатов.

Напомним, что с начала пандемии в США зарегистрировано более 19,7 миллионов зараженных. Также болезнь унесла жизни более 342 тысяч пациентов. В России на данный момент свыше 3,1 млн подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 и почти 56 тысяч умерших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург обогнал Москву по количеству смертей от коронавирусной инфекции за сутки.

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