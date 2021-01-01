Петербург встретил утро 1 января без пробок на дорогах

Петербург встретил утро 1 января без пробок на дорогах
Дорожная ситуация в Петербурге 1 января. Фото: Яндекс.Пробки

Утром 1 января дороги в Петербурге почти свободны от пробок. Вероятно, жители города высыпаются после главного праздника зимы.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», большинство дорог «окрашены» в зеленый цвет, однако на отдельных участках наблюдаются небольшие заторы.

Движение затруднено у Балтийского и Московского вокзалов, на пересечении Университетской набережной с Благовещенским мостом, на Кубинской улице и на Ждановской набережной.

Очевидцы сообщили об аварии в ночь на 1 января на Мебельной улице. Автомобиль такси врезался в машину и скрылся с места ДТП. По прогнозам синоптиков, на дорогах 1 января ожидается гололедица, поэтому водителям следует быть осторожнее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что такси влетело в иномарку на проспекте Испытателей. Погодные условия могли стать причиной столкновения двух автомобилей. К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.

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