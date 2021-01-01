Порядка 40 человек эвакуировали из-за пожара в Буграх под утро 1 января

Порядка 40 человек эвакуировали из-за пожара в Буграх под утро 1 января
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Утром 1 января во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. В Буграх загорелась квартира.

Из здания эвакуировали порядка 40 человек. Пламя охватило обстановку на площади 8 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 4:29. Справиться с огнем удалось в 5:26. В ликвидации пожара участвовали десять человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники.

Причины возгорания выясняются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга среди ночи загорелась однокомнатная квартира. Прибывшие спасатели час боролись с огнем.

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Порядка 40 человек эвакуировали из-за пожара в Буграх под утро 1 января
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