Петербуржцы оценили световое шоу у «Лахта Центра» в новогоднюю ночь

В честь наступления Нового года один из символов Северной столицы «Лахта Центр» стал площадкой для светового шоу.

Сразу после боя курантов и гимна России в 00:05 в Приморском районе города началось грандиозное световое шоу в честь наступления нового 2021 года. Фасад самой высокой петербургской башни засиял праздничными огнями.

Вскоре небоскреб оказался в центре обсуждений в социальных сетях. Петербуржцы успели окрестить башню «кукурузиной» и самой высокой ёлкой страны с самой большой гирляндой.

«Лахта Центр новогодней ночью зажег по полной!» «Супер! Молодцы, кто это придумывает. Спасибо за эмоции» «Световое шоу лучше, чем на Эйфелевой башне в Париже. Отлично!»

Однако нашлись и те, кто пожалел городских денег на «праздничную мишуру», заявляя, что небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае им не переплюнуть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ищут хозяев собак, сбежавших из-за взрыва петард.