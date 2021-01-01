Петербуржцы оценили световое шоу у «Лахта Центра» в новогоднюю ночь

Петербуржцы оценили световое шоу у &#171;Лахта Центра&#187; в новогоднюю ночь
Петербуржцам показали световое шоу. Фото: скриншот Youtube

В честь наступления Нового года один из символов Северной столицы «Лахта Центр» стал площадкой для светового шоу.

Сразу после боя курантов и гимна России в 00:05 в Приморском районе города началось грандиозное световое шоу в честь наступления нового 2021 года. Фасад самой высокой петербургской башни засиял праздничными огнями.

Вскоре небоскреб оказался в центре обсуждений в социальных сетях. Петербуржцы успели окрестить башню «кукурузиной» и самой высокой ёлкой страны с самой большой гирляндой.

«Лахта Центр новогодней ночью зажег по полной!»

«Супер! Молодцы, кто это придумывает. Спасибо за эмоции»

«Световое шоу лучше, чем на Эйфелевой башне в Париже. Отлично!»

Однако нашлись и те, кто пожалел городских денег на «праздничную мишуру», заявляя, что небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае им не переплюнуть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ищут хозяев собак, сбежавших из-за взрыва петард.

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