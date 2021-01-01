В Петербурге ищут хозяев собак, сбежавших из-за взрыва петард

В Петербурге после взрыва петард ищут хозяев потерявшихся собак. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В Петербурге после взрыва петард ищут хозяев потерявшихся собак. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Каждый Новый год сотни собак оказываются бездомными. Причиной тому фейерверки и петарды, которые провоцируют у собак панику. Животные в страхе сбегают из-за непривычного шума и грохота.

В Петербурге после празднования Нового года многие хозяева разыскивают своих питомцев. Утром 1 января соцсети пестрят объявлениями пропавших собак с ошейниками.

«Крупный беспородный кастрированный кобель, возрастной, контактный. Явно домашний, воспитанный. Топтался на Дороге Жизни в районе мемориального креста. Чей? Кто старого друга потерял?», — пишут пользователи Сети.

«Потерялась собачка. Кобель. Отзывается на кличку «Кекс» Калининский район в районе ул. Верности 14/2. За вознаграждение. Он часть семьи», — ищет своего пса петербуржец.

«ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ЗОВУТ МАЛЫШ. ВЫШЛИ ИЗ ПОДЪЕЗДА, ИСПУГАЛСЯ САЛЮТА И УБЕЖАЛ(((КОМПОЗИТОРОВ 26/3», — говорится в сообщении.

«Климовец, Парнас, чей пес?», — потерялась чья-то овчарка.

«Пропала собака. Помогите найти!! Важна любая информация!!Потерялся пёсик китайская хохлатая пуховая, мальчик, белый, испугался салютов, сорвался с поводка и убежал, очень напуган, район ст. м.Рыбацкое, река Славянка».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предостерег собачников от прогулок со своими питомцами в новогоднюю ночь. По его словам, фейерверки могут спровоцировать панику, и собака, сорвавшись с поводка, убежит и потеряется.