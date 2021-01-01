Бывший тренер «Барселоны» находится в искусственной коме

Бывший тренер «Барселоны» находится в искусственной коме
Эусебио Сакристан Фото: wikipedia.org/wiki

Бывший тренер каталонской «Барселоны» Эусебио Сакристан находится в искусственной коме.

Как пишет Sport.es, у 56-летнего специалиста диагностирован внутричерепной тромбоз. Спортсмен упал и ударился головой в одном из отелей Вальядолида. Его госпитализировали и поместили в реанимацию.

Футболист выступал за «Барселону» на позиции полузащитника с 1988 по 1995 год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Лионель Месси заявил, что хочет покинуть «Барселону», но это оказалось не так-то просто. Клуб требует у аргентинца 700 миллионов евро отступных за внезапный уход.

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"Барселона" футбол Эусебио Сакристан


 

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