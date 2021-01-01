Самая толстая женщина России похудела на 150 килограммов

Самая толстая женщина России похудела на 150 килограммов
До конечной цели женщине осталось сбросить еще на 50 килограммов. Фото: Pixabay

Наталья Руденко рассказала как смогла похудеть на 150 килограммов за два года.

Женщину называли «самой толстой женщины России». Она весила 280 килограммов. Врач поставил перед ней цель сбросить лишний вес до 70 килограммов.

С помощью хирургического вмешательства Руденко похудела в первый год на центнер, а потом сбросила еще от 50 килограммов, сообщает V1.RU .

«Сначала я просто не верила в свое похудение. Я видела, что цифры на весах становятся всё меньше, но никак не осознавала это», — рассказала она.

Женщина отметила, что ее путь легким назвать нельзя — были и истерики, и срывы, и прибавление веса. До конечной цели ей осталось сбросить еще на 50 килограммов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жительнице Великобритании удалось за три года сбросить 68 килограммов при помощи диеты, которая когда-то помогла ее матери. Женщина поняла, что должна похудеть, после туристической поездки в Грецию. Она посмотрела фотографии из отпуска и решила, что ей необходимо сесть на диету. На тот момент она весила 158 килограммов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вес Наталья Руденко похудение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Новогоднее поздравление гендиректора Медиакорпорации Китая 2021 года
Стало известно, с кем «Зенит» сыграет первые матчи в 2021 году
Стрелок с автоматом бросил в экскаватор гранату в Ленобласти
Самая толстая женщина России похудела на 150 килограммов
Водитель «Вольво» насмерть разбился в аварии на трассе Петербург ...
Бывший тренер «Барселоны» находится в искусственной коме
В Купчино разгневанный мужчина зарубил брата топором
Полиция разогнала новогоднюю вечеринку во дворе на Парнасе