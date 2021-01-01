Самая толстая женщина России похудела на 150 килограммов

Наталья Руденко рассказала как смогла похудеть на 150 килограммов за два года.

Женщину называли «самой толстой женщины России». Она весила 280 килограммов. Врач поставил перед ней цель сбросить лишний вес до 70 килограммов.

С помощью хирургического вмешательства Руденко похудела в первый год на центнер, а потом сбросила еще от 50 килограммов, сообщает V1.RU .

«Сначала я просто не верила в свое похудение. Я видела, что цифры на весах становятся всё меньше, но никак не осознавала это», — рассказала она.

Женщина отметила, что ее путь легким назвать нельзя — были и истерики, и срывы, и прибавление веса. До конечной цели ей осталось сбросить еще на 50 килограммов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жительнице Великобритании удалось за три года сбросить 68 килограммов при помощи диеты, которая когда-то помогла ее матери. Женщина поняла, что должна похудеть, после туристической поездки в Грецию. Она посмотрела фотографии из отпуска и решила, что ей необходимо сесть на диету. На тот момент она весила 158 килограммов.