Первым петербуржцем, родившимся в 2021 году, оказался мальчик Артем

Мальчик появился на свет самым первым в новом году в Петербурге. Фото: https://pixabay.com

Мальчик появился на свет самым первым в новом году в Петербурге. Фото: https://pixabay.com

Он появился на свет в час ночи в роддоме №1.

В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь родились несколько детей. Первым оказался Артем, который появился на свет в 1:10 в Роддоме №1 на Васильевском острове. Об этом сообщает 78.ru.

Известно, что малыш весит чуть больше четырех килограммов. Петербурженка, родившая его, стала мамой впервые. Она отметила, что хотела родить именно в 2021 году и рада, что задуманное случилось.

В комитете здравоохранения добавили, что чуть позже родились две девочки: в роддоме №16 и Центре имени Алмазова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Родильном доме №10 на Тамбасова открывается первая в Петербурге бережливая женская консультация.