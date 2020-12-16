В Родильном доме №10 на Тамбасова открывается первая в Петербурге бережливая женская консультация

Женская консультация при СПб ГБУЗ «Родильный дом № 10» – самая крупная на юго-западе Санкт-Петербурга. К ней прикреплены более 100 000 женщин, 1 000 из которых в настоящее время состоят на учете по беременности. Фото: pixabay

Женская консультация при СПб ГБУЗ «Родильный дом № 10» – самая крупная на юго-западе Санкт-Петербурга. К ней прикреплены более 100 000 женщин, 1 000 из которых в настоящее время состоят на учете по беременности. Фото: pixabay

На базе СПб ГБУЗ «Родильный дом №10» открывается первая в Северной столице женская консультация, которая будет работать по принципу «Бережливого производства».

Весь документооборот и логистика движения пациентов в бережливой ЖК будут интегрированы в электронный формат, сообщает в среду, 16 декабря, пресс-служба петербургского Комитета по здравоохранению. Запись на прием и выдача номерков также будет производится через инфоматы.

Проект позволяет не только сэкономить время пациентов и врачей, а также ресурсы государственного учреждения, но и обеспечить безопасность для беременных в период пандемии COVID-19, поскольку бережливый формат фактически ликвидирует очереди. Кроме того, пациентов порадует обновленный дизайн помещений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть выделит еще почти 77 млн рублей на оснащение ковид-госпиталей.