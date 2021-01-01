В России запретили курить на территории больниц, школ и вузов

Постановление будет действовать до конца 2026 года.

В России вступил в силу запрет на курение в ряде общественных мест. Среди них территории медицинских учреждений, торговых точек и объектов образования. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в таких местах появятся знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». Места, в которых курить можно, также обозначат – там появится знак «Место курения». Постановление будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Напоминаем, что за курение в общественных местах положен штраф в размере от 500 до трех тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые доказали, что курение электронных сигарет замедляет работу мозга. Такая проблема наблюдалась вне зависимости от возраста участников, однако особенно плохо курение сказывалось на людях, которые начали курить в возрасте от 8 до 13 лет.