Минздрав советует не запивать алкоголем или кофе лекарства

Минздрав советует не запивать алкоголем или кофе лекарства
Таблетки с алкоголем смешивать не стоит. Фото: pixabay.com

Врачи просят употреблять спиртные напитки умеренно.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, что не нужно употреблять алкоголь и кофе вместе с лекарствами. Ее советы опубликованы на сайте ведомства.

Она отметила, что из-за алкоголя человек становится беспечным и часто теряет контроль над ситуацией. Это может привести к последствиям разной степени серьезности. Драпкина добавила, что стоит отказаться от алкоголя при приеме таблеток, так как это может привести к серьезным побочным эффектам. Напоминаем, что алкоголь вредит здоровью и врачи советуют вовсе отказаться от него, чтобы сохранить здоровье.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач-невролог из Петербурга рассказал о совместимости COVID-19 и алкоголя. Он при этом отметил, что даже легкая форма коронавирусной инфекции оказывает отрицательное воздействие не только на дыхательную систему, но и на желудок и печень.

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