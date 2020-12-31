Врач-невролог из Петербурга рассказал о совместимости COVID-19 и алкоголя

Врач-невролог Алексей Шмонин объяснил, можно ли выпить на Новый год немного шампанского или вина тем, кто болеет коронавирусом.

По словам эксперта, символически встретить наступление 2021 года, выпив немного вина или шампанского, можно, однако стоит убедиться, что антибиотики или другие лекарства, которые принимает пациент, совмещаются с алкоголем без побочных эффектов.

Невролог при этом отметил, что даже легкая форма коронавирусной инфекции оказывает отрицательное воздействие не только на дыхательную систему, но и на желудок и печень. Нередко постковидным эффектом оказывается и тревожное расстройство. Врач призвал не «залечивать» его алкоголем, поскольку это может привести к зависимости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о сложных последствиях легкой формы коронавируса, которые могут привести на больничную койку.