Врач рассказал о риске стать лежачим больным при легкой форме коронавируса

Последствия коронавируса могут нести более серьезные последствия по сравнению с самим заболеванием. Об этом рассказал врач токийской клиники Hirahata clinic Коити Хирахата.

По его словам, женщины заражаются Covid-19 в 1,5 раза чаще мужчин. При этом тяжелые последствия в основном наблюдают у людей до 40-50 лет.

Как сообщили «РИА Новости», врач отметил, что треть пациентов из тех, кто обратился к нему за помощью после выздоровления, становится лежачими больными. После перенесенного коронавируса с проблемами со здоровьем в 1,5 раза чаще сталкиваются женщины. Кроме того, от тяжелых последствий часто страдают молодые люди (80,69%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян с коронавирусом призвали отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь. Граждан просят не рисковать своим здоровьем.