Россиян с коронавирусом призвали отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь

Россиян с коронавирусом призвали отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь
Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Роспотребнадзор

Те, кто получают терапию от инфекционного заболевания, не должны нагружать организм спиртными напитками. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, россиянам, болеющим коронавиусом, следует воздержаться от спиртного.

Попова рассказала в ходе программы «Вести» на телеканале «Россия 1», что прием лечебных препаратов с приемом алкоголя несовместим. Она также призвала не рисковать своим здоровьем, «особенно в новогоднюю ночь».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора уточнила сроки сохранения иммунитета у переболевших COVID-19.

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