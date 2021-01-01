Футболист «Гремио» Пепе отказался от предложения «Зенита»

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Пепе может перейти в другой футбольный клуб. Фото: скриншот Instagram

Игрок будет играть за португальский клуб.

Нападающий бразильского клуба «Гремои» Пепе решил продолжить карьеру в португальском «Порту». Об этом сообщает A Bola, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что футболисту предложили 13 миллионов евро. Пока что соглашение не заключено, но стороны близки к подписанию контракта. СМИ писали, что Пепе интересовался также «Зенит», но, видимо, свое предпочтение игрок отдал другому клубу.

Официально информацию не подтверждали.

Напоминаем, что в текущем сезоне футболист сыграл в 21 матче в рамках чемпионата Бразилии. Он смог забить восемь голов и сделать четыре голевые передачи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывший тренер «Барселоны» находится в искусственной коме. Как пишет Sport.es, у 56-летнего специалиста диагностирован внутричерепной тромбоз.

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