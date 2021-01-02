Медик рассказал, какова связь между алкоголем и появлением лишнего веса

Медик рассказал, какова связь между алкоголем и появлением лишнего веса
Стоит воздержаться от употребления алкоголя. Фото: pixabay

Оказывается, алкоголь способствует усилению аппетита.

Главный врач Центра по борьбе с ожирением при Университетской больнице Хельсинки Кирси Пиетиляйнен рассказал, как связаны между собой алкоголь и появление лишнего веса. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

Оказывается, спиртное усиливает аппетит и человек начинает больше есть. При этом сам алкоголь тоже довольно часто калориен, но при употреблении него человек не чувствует сытость. Печень преобразовывает калории в жир, это может привести к ожирению печени.

«Чем больше в печени накапливается жира, тем хуже она выдерживает новые порции алкоголя»,

— отметил медик.

Напоминаем, что российские эксперты также советуют воздержаться от большого количества спиртного. Не стоит пить, если человек принимает лекарства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач-невролог из Петербурга рассказал о совместимости COVID-19 и алкоголя.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алкоголь лишний вес медик


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Медик рассказал, какова связь между алкоголем и появлением лишнего веса
В российских школах ввели уроки футбола
Муцениеце подтвердила слухи об изменах Прилучного
Под Петербургом смертельная авария: умер мужчина
Тодоренко экстренно госпитализировали на Бали
Исхаков запретил Гагариной вывозить общую дочь за границу
Более 100 тыс. москвичей готовы сделать прививку от коронавируса
Мягков призвал не показывать «Иронию судьбы» каждый год