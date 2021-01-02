Медик рассказал, какова связь между алкоголем и появлением лишнего веса

Оказывается, алкоголь способствует усилению аппетита.

Главный врач Центра по борьбе с ожирением при Университетской больнице Хельсинки Кирси Пиетиляйнен рассказал, как связаны между собой алкоголь и появление лишнего веса. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

Оказывается, спиртное усиливает аппетит и человек начинает больше есть. При этом сам алкоголь тоже довольно часто калориен, но при употреблении него человек не чувствует сытость. Печень преобразовывает калории в жир, это может привести к ожирению печени.

«Чем больше в печени накапливается жира, тем хуже она выдерживает новые порции алкоголя»,

— отметил медик.

Напоминаем, что российские эксперты также советуют воздержаться от большого количества спиртного. Не стоит пить, если человек принимает лекарства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач-невролог из Петербурга рассказал о совместимости COVID-19 и алкоголя.