Коронавирус и война: Вассерман дал прогноз на 2021 год

Коронавирус и война: Вассерман дал прогноз на 2021 год
Анатолий Вассерман. Фото: скриншот Instagram

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман дал прогнозы на 2021 году. В первую очередь они касались коронавируса.

Он напомнил, что 2020 год прошел под знаком новой болезни. То же самое, по словам эрудита, будет и в 2021-м, несмотря на вакцинацию. Также Вассерман считает, что коронавирусные ограничения могут быть отменены ближе к осени, но вряд ли раньше.

В своем блоге на РЕН ТВ он также предположил, что вакцинация по всему миру будет длиться около трех лет. Однако он призвал готовиться к худшему.

Также Вассерман заявил, что в 2021 году надо внимательнее смотреть на действия США и Турции, так как «там заваривается» Третья мировая война.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Вассерман встал на сторону Якубовича после инцидента с ошибкой в слове на «Поле чудес».

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