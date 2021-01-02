Вместо вакцины врачи по ошибке дали пациентам антитела к COVID в США

В Западной Вирджинии в округе Бун врачи случайно ввели более 50 местным жителям вместо вакцины препарат с антителами к коронавирусу, который используется для лечения COVID-19.

Чиновники местного Департамента здравоохранения заявили, что в настоящее время жизнь пациентов вне опасности. Как сообщил телеканал CNN, когда стало известно о случившемся, сразу были приняты все необходимые меры для исправления случившегося.

Пострадавших уведомили об ошибке и им было предложено сделать прививку от новой болезни повторно.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медработник в США намеренно испортил 500 доз вакцины от Covid-19.