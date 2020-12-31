Медработник в США намеренно испортил 500 доз вакцины от Covid-19

Медработник в США намеренно испортил 500 доз вакцины от Covid-19
США находится на первом месте в мире по количеству новых случаев коронавируса. Фото: pixabay.com

Работник медицинского центра Aurora Medical Center умышленно испортил 500 доз препарата компании Moderna.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление некоммерческой организации Advocate Aurora Health, к которой относится медучреждение, специалист вытащил из холодильника упаковки с препаратом и обратно их уже не стал убирать. В итоге, 57 комплектов вакцины испортились.

Позже, работник признался, что сделал это специально. Об этом нарушитель заявил во время расследования.

Представители министерства здравоохранения США прокомментировали данное событие. Они сказали, что «более чем опечалены тем, что действия человека приведут к задержке в получении вакцины среди более 500 человек».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперт заявил, что даже вакцинированные от COVID-19 должны носить маски.

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