Диетолог рассказал, что жир не виноват в наборе веса после Нового года

За время новогодних праздников можно набрать пару-тройку килограммов, а набор веса, превышающий эти значения, связан с отеком. Об этом заявил врач-диетолог, эндокринолог Алексей Калинчев.

Диетолог указал, что за новогодним столом люди едят много солений, из-за которых в организме задерживается жидкость и появляется отечность. Подобный эффект может быть вызван и алкоголем.

Как отмечает Калинчев, многие изначально имеют высокий процент жировой ткани, которая гидрофильна и притягивает воду. Именно эти люди особенно склонны к отекам.

«Поэтому все килограммы, которые люди наберут в течение этих, условно говоря, двух недель новогодних пиршеств и празднований, — это в первую очередь вода, отеки, которые после новогодних праздников», — считает врач.

Чтобы убрать отек, необходимо вернуться к правильному питанию, утверждает Калинчев.

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