В первый день 2021 года в Петербурге «заминировали» «Ленту» и «Альбатрос»

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Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге в первый день нового года хулиганы «заминировали» два продуктовых магазина в разных частях города.

В пятницу, 1 января, около часа дня в службу «112» поступил звонок из Архангельска. Пьяный мужчина представился «Егором» и сообщил, что в Петербурге у объездной дороги в магазине «Лента» в одной из ячеек камеры хранения заложена бомба.

По данным портала 78.ru, стражи порядка проверили 25 торговых центров «Лента», однако ничего опасно не нашли. Подозреваемого в телефонном терроризме удалось задержать по месту жительства в Архангельске. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Около трех часов дня на номер «02» с городского телефона позвонил неизвестный и сообщил о том, что в магазине «Альбатрос» на Двинской улице заложен тротил. В ходе осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Вечером в квартире в одном из соседних домов задержали молодого жителя, состоящего на учете в ПНД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лжеминер из Петербурга получил условный срок за «бомбу» в «Ленте» на Брантовской дороге.

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