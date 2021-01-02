Петербург получит деньги на поддержку бизнеса и газомоторное топливо

Из федерального бюджета Петербургу выделят субсидии на поддержку малого бизнеса, сельского хозяйства и перевод транспорта на газомоторное топливо, сообщили в пресс-службе Смольного.

В 2021-2023 годах город получит средства на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физлиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В 2021 году субсидии составят 318 млн рублей, в 2022 году — 323 млн рублей, в 2023 году — 385 млн рублей.

На поддержку сельскохозяйственного производства в 2021 году размер субсидии составит 29 млн рублей, в 2022 году — 27 млн рублей. Финансовую поддержку окажут производителям, работающим в отдельных подотраслях растениеводства и животноводства.

Кроме того, из федерального бюджета городу направят средства на переоборудование автомобильной техники для использования природного газа в качестве моторного топлива. В 2021 году на эти цели выделят 13 млн рублей, в 2022 году — 23 млн рублей, в 2023 году — 21 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на ремонт дорог Петербургу выделят 4,7 млрд рублей в 2021 году.