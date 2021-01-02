Пожилым людям порекомендовали не ходить в храмы на Рождество

Пожилым людям порекомендовали не ходить в храмы на Рождество
Присоединиться к богослужениям можно из дома с помощью онлайн-трансляций. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В РПЦ пожилым россиянам порекомендовали оставаться дома и не посещать храмы в Рождество в связи с распространением коронавируса.

Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион. Он заявил в разговоре с телеканалом «Россия 24», что за рождественскими службами лучше следить через прямые трансляции.

При этом митрополит отметил, что РПЦ не собирается по своей воле закрывать церкви. По его словам, священники могут исповедать или причастить пожилых верующих на дому.

Представитель церкви также заявил, что не во всех приходах соблюдаются гигиенические меры, которые ранее были утверждены патриархом и Синодом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус отменил рождественские богослужения в Исаакиевском соборе.

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