Японец сделал стыдное признание о российских сырках

Он заявил, что не верил в их популярность на своей родине.

Японский журналист рассказал, как пытался отговорить знакомого от попытки популяризировать глазированные сырки. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что 20 лет назад его друг предложил продавать в стране российский десерт. Тогда журналист не понимал, как он хочет заработать на продукте, который сложно транспортировать и хранить. Сейчас, подчеркнул автор статьи, сырки пользуются спросом в Японии. Их привозят из России и Белоруссии. Журналисту стыдно за свое невежество.

Он добавил, что российские сырки в Японии – это премиальный продукт, который стоит около 230 рублей за штуку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что умер бизнесмен Борис Александров, создавший сырки «Б. Ю. Александров». Соболезнования в связи с трагическим уходом 73-летнего бизнесмена выразил Российский союз предприятий молочной отрасли.