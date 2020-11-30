Умер бизнесмен Борис Александров, создавший сырки «Б. Ю. Александров»

В понедельник, 30 ноября, стало известно о кончине российского предпринимателя Бориса Александрова, основавшего компанию «Росагроэкспорт» и бренд «Б. Ю. Александров», и создавшего те самые глазированные сырки, снискавшие любовь покупателей.

Соболезнования в связи с трагическим уходом 73-летнего бизнесмена выразил Российский союз предприятий молочной отрасли. По предварительным данным, причиной смерти Бориса Александровна стала коронавирусная инфекция, которой не так давно заразился предприниматель.

Отметим, что Александров занимался не только производством молочной продукции: он также стал основателем Клиники доктора Александрова в Москве и центра похудения Академия Vitality в Айзпуте. В прошлом году бизнесмен выпустил книгу «Сырок: история моей жизни и бизнеса».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о смерти бывшего президента РАН Владимира Фортова, который также не справился с коронавирусом.