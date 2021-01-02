Бородина посмеялась над слухами о покупке Охлобыстиным шоу с ее участием

Телеведущая дала понять, что СМИ распространили ложную информацию.

Телеведущая Ксения Бородина сегодня, 2 января, отвечала на вопросы подписчиков в Instagram-аккаунте. Один из поклонников спросил, правда ли, что Иван Охлобыстин купил права на шоу «Бородина против Бузовой» после закрытия «Дома-2».

Бородина выложила фотографию со своим удивленным лицом и отметила, что именно такие эмоции испытывает, когда читает подобные заметки. Она не поняла, с чего все решили, что права на программу кому-то продали и предположила, что источник слухов переел несвежих грибов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что реалити-шоу «Дом-2» может вернуться на экраны, сменив телеканал. Планируется, что уже 15 февраля следующего года съемки «Дома-2» возобновятся. Скорее всего, у проекта появится собственный полноценный телеканал.