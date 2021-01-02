В США впервые за 70 лет казнят женщину

В США впервые за 70 лет казнят женщину
Казнь может состояться до 12 января. Фото: pixabay.com

Преступницу признали виновной в убийстве беременной женщины.

Федеральный апелляционный суд США разрешил первую за 70 лет казнь женщины на федеральном уровне. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Известно, что Лиза Монтгомери обвиняется в убийстве беременной женщины. Свое преступление она совершила в 2004 году. Ожидалось, что за это Монтгомери казнят 8 декабря 2020 года, но ее адвокаты заразились коронавирусом и попросили дать им время подготовить прошение о смягчении наказание.

Суд решил не откладывать и все-таки казнить осужденную. Женщине введут смертельную инъекцию. По предварительным данным, это произойдет раньше 12 января.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что палачи тюрьмы в США подхватили коронавирус во время казни. На тот момент среди заключенных и сотрудников Федерального исправительного комплекса в Терре-Хот было зафиксировано около 75 активных случаев заражения.

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