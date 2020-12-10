Палачи тюрьмы в США подхватили коронавирус во время казни

Палачи тюрьмы в США подхватили коронавирус во время казни
После казни коронавирус был подтвержден более чем у 200 заключенных и 21 сотрудника. Фото: pixabay

Палачи американской тюрьмы в Техасе заразились коронавирусом во время казни. Теперь другие палачи призывают заключенных подавать в суд на тюрьму, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Как сообщает Daily Mail, все произошло еще в ноябре, но огласку инцидент получил только после того, как двое заключенных подали в суд, заявляя, что генпрокурор США не соблюдает карантинные меры. После этого стало известно о заражении двух палачей.

Выяснилось, что палачи заразились коронавирусом, когда происходила казнь Орландо Холла, осужденного за похищение, групповое изнасилование и убийство 16-летней девушки в 1995 году.

На тот момент среди заключенных и сотрудников Федерального исправительного комплекса в Терре-Хот было зафиксировано около 75 активных случаев заражения. А после казни коронавирус был подтвержден более чем у 200 заключенных и 21 сотрудника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США умерли шесть добровольцев вакцины Pfizer от коронавируса.

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