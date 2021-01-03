Ученый рассказал о появлении новой смертельно опасной лихорадки «Болезни Х»

Коронавирусная инфекция не единственная смертельная болезнь, которая может доставить смертельные неприятности человечеству. Ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, обнаруживший одним из первых вирус Эбола, предупредил о появлении новой «Болезни Х».

Как сообщает CNN со ссылкой на слова специалиста, у одной из пациенток были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки. Однако тесты на Эболу и другие известные заболевания показали отрицательные результаты. Ученый считает, что женщина может заразиться новой болезнью и стать нулевым пациентом.

Кроме этого, эксперт предположил, что лихорадка может иметь такие же опасные свойства, как коронавирус. Новое заболевание может привести и к летальным исходам.

На данный момент «Болезнь Х» является гипотезой. При этом, по словам ученого, человечеству угрожает множество неизвестных вирусов, многие из них находятся в лесах Африки. Каждая из инфекций может принести разрушительные последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что за сутки в мире зарегистрировали 616 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.