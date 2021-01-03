За сутки в мире зарезервировали 616 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в мире зарезервировали 616 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус продолжает распространяться по миру. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

На данный момент переболеть успели 82,57 миллионов человек.

В ВОЗ рассказали, что за сутки в мире зарегистрировали боле 616 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте организации. Таким образом, число подтвержденных случаев достигло 82,57 миллионов, скончались 1,81 миллионов человек. Отмечается, что в статистику попадают только официальные цифры, подтверждённые странами.

На первом месте по количеству заболевших оказались Северная и Южная Америка, на втором месте страны Европы, на третьем – Юго-Восточная Азия. Больше всего зараженных в Америке, Индии, Бразилии и России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Финляндии у привитого вакциной Pfizer выявили побочную реакцию. Пока что подобности не разглашаются, врачи ждут другие подобные случаи.

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