За сутки в мире зарезервировали 616 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

На данный момент переболеть успели 82,57 миллионов человек.

В ВОЗ рассказали, что за сутки в мире зарегистрировали боле 616 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте организации. Таким образом, число подтвержденных случаев достигло 82,57 миллионов, скончались 1,81 миллионов человек. Отмечается, что в статистику попадают только официальные цифры, подтверждённые странами.

На первом месте по количеству заболевших оказались Северная и Южная Америка, на втором месте страны Европы, на третьем – Юго-Восточная Азия. Больше всего зараженных в Америке, Индии, Бразилии и России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Финляндии у привитого вакциной Pfizer выявили побочную реакцию. Пока что подобности не разглашаются, врачи ждут другие подобные случаи.