Филиппу Киркорову подарили единственный в мире меховой рюкзак Louis Vuitton

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров показал, какие подарки он получил на Новый год. Больше всего внимание подписчиков привлек меховой рюкзак от Louis Vuitton.

Певец отмечал праздник дома в кругу родных, близких и друзей. В финале празднования он принес огромную коробку с подарком от именитого бренда. В упаковке находился единственный в мире меховой рюкзак Louis Vuitton

Филипп пришел в восторг, увидев этот презент, и не стал скрывать своих эмоций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Филипп Киркоров устроил грандиозную вечеринку во время пандемии. Он поделился снимками с мероприятия в социальных сетях и вызвал бурю обсуждений.