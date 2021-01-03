Филиппу Киркорову подарили единственный в мире меховой рюкзак Louis Vuitton

Филиппу Киркорову подарили единственный в мире меховой рюкзак Louis Vuitton
Киркоров отмечал праздник дома в кругу родных, близких и друзей. Фото: Instagram

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров показал, какие подарки он получил на Новый год. Больше всего внимание подписчиков привлек меховой рюкзак от Louis Vuitton.

Певец отмечал праздник дома в кругу родных, близких и друзей. В финале празднования он принес огромную коробку с подарком от именитого бренда. В упаковке находился единственный в мире меховой рюкзак Louis Vuitton

Филипп пришел в восторг, увидев этот презент, и не стал скрывать своих эмоций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Филипп Киркоров устроил грандиозную вечеринку во время пандемии. Он поделился снимками с мероприятия в социальных сетях и вызвал бурю обсуждений.

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