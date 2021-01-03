Анонимы «заминировали» гимназию и торговый центр в Петербурге

В Петербурге правоохранители искали бомбы в гимназии и торговом центре. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером субботы, 2 января, на электронный адрес регионального управления ФСБ поступили два сообщения с угрозами. В одном говорилось о том, что через несколько дней будет произведено минирование учебного заведения на Алтайской улице, во втором речь шла о торгово-офисном центре «Европейский».

Как сообщил портал 78.ru, правоохранители осмотрели оба здания, но взрывоопасных предметов не обнаружили. Эвакуация не проводилась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в первый день 2021 года в Петербурге «заминировали» «Ленту» и «Альбатрос».