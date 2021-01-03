Мясников возмутился призывам РПЦ не ходить в храм на Рождество

Мясников возмутился призывам РПЦ не ходить в храм на Рождество
Александр Мясников оценил призыв РПЦ не посещать храмы на Рождество. Фото: кадр из видео Youtube

Российский врач и телеведущий Александр Мясников отреагировал на рекомендацию РПЦ, которая призвала пожилых людей не ходить в храмы на рождественские богослужения.

По словам Мясникова, из-за самоизоляции у старшего поколения подрывается воля к жизни и повышается фактор риска смерти. Он считает, что в текущих реалиях вера остается для пожилых людей важной опорой в жизни, которой они не должны лишаться. В связи с этим телеведущий отметил, что люди преклонного возраста должны сами решать, идти в храм или нет.

«У людей в конце жизни есть преимущества — они прожили жизнь и вправе решать, что им делать, а что нет. От смерти никто не ушел, а вот Душа — вечна!» — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в РПЦ пожилым россиянам порекомендовали оставаться дома и не посещать храмы в Рождество.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Александр Мясников доктор мясников рождество рпц храмы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стали известны время и место прощания с Владимиром Кореневым
Мясников возмутился призывам РПЦ не ходить в храм на Рождество
Беглов привез подарки воспитанникам детского дома в Петергофе
Российские водители заплатили 13 млрд рублей штрафов в 2020 году
Губернатор Ленобласти ответил на территориальные претензии Эстонии к России
Анонимы «заминировали» гимназию и торговый центр в Петербурге
Освобожденный из плена в Ливии украинец ждет помощи Киева в российском аэропорту
В понедельник в Петербурге похолодает до -4 градусов