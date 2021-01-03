Мясников возмутился призывам РПЦ не ходить в храм на Рождество

Российский врач и телеведущий Александр Мясников отреагировал на рекомендацию РПЦ, которая призвала пожилых людей не ходить в храмы на рождественские богослужения.

По словам Мясникова, из-за самоизоляции у старшего поколения подрывается воля к жизни и повышается фактор риска смерти. Он считает, что в текущих реалиях вера остается для пожилых людей важной опорой в жизни, которой они не должны лишаться. В связи с этим телеведущий отметил, что люди преклонного возраста должны сами решать, идти в храм или нет.

«У людей в конце жизни есть преимущества — они прожили жизнь и вправе решать, что им делать, а что нет. От смерти никто не ушел, а вот Душа — вечна!» — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в РПЦ пожилым россиянам порекомендовали оставаться дома и не посещать храмы в Рождество.