В Москве начнут внедрять электронные паспорта гражданина РФ

Пилотный проект по выдаче электронных паспортов гражданина России запустят в Москве до 1 декабря 2021 года, сообщили в МВД России.
К декабрю власти должны осуществить подготовительные работы как правового, так и технического характера, передает ТАСС.
Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую карту. На ней будет электронный носитель информации отечественного производства, на котором будут размещены все данные паспорта. Главные сведения о россиянине будут размещены на самой карте.
Основная информация с нового паспорта будет считываться с помощью мобильного приложения. Параметры паспорта будут определены в рамках проекта инфраструктуры оформления, выдачи и применения электронного паспорта. За проведения проекта отвечает Минцифры России.
«Этот паспорт будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, износостойкостью, практичностью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки», — пояснили в МВД.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне с 14 декабря смогут оформить больничный электронно.