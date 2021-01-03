В Москве начнут внедрять электронные паспорта гражданина РФ

На карточке будет указана информация, содержащаяся в обычном бумажном паспорте. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

На карточке будет указана информация, содержащаяся в обычном бумажном паспорте. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Пилотный проект по выдаче электронных паспортов гражданина России запустят в Москве до 1 декабря 2021 года, сообщили в МВД России.

К декабрю власти должны осуществить подготовительные работы как правового, так и технического характера, передает ТАСС.

Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую карту. На ней будет электронный носитель информации отечественного производства, на котором будут размещены все данные паспорта. Главные сведения о россиянине будут размещены на самой карте.

Основная информация с нового паспорта будет считываться с помощью мобильного приложения. Параметры паспорта будут определены в рамках проекта инфраструктуры оформления, выдачи и применения электронного паспорта. За проведения проекта отвечает Минцифры России.

«Этот паспорт будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, износостойкостью, практичностью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки», — пояснили в МВД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне с 14 декабря смогут оформить больничный электронно.