Лучшие фильмы ужасов 2020 года назвали эксперты

Фильм "Ад по соседству" занял первую строчку рейтинга. Фото: кадр из фильма

Фильм "Ад по соседству" занял первую строчку рейтинга. Фото: кадр из фильма

Эксперты подготовили рейтинг, в который вошли лучшие хорроры и триллеры 20202 года. В список вошли 18 фильмов.

Лидером списка журнала Variety оказался триллер «Ад по соседству» режиссера Дэвида Мрамора. Фильм рассказывает о девушке, переехавшей в новый дом. Новые соседи пытаются завлечь героиню в странное сообщество.

Комедийный фильм ужасов «Мои волосы хотят убивать», снятый Джастином Симиеном, попал на вторую строчку рейтинга. Сюжет строится вокруг темнокожей девушки, которая решила нарастить волосы. Однако новая прическа начинает оживать.

Тройку лидеров замкнул хоррор «Чистота крови» режиссера Джеффа Барнеби. Действие разворачивается в индийской резервации, где начали оживать мертвые животные, а люди начали превращаться в зомби.

Список ужастиков 2020 года дополнили фильмы «Под водой», «Сторожка», «Кто не спрятался», «В чужой шкуре» и «Реликвия». Кроме того, в рейтинг вошли «Гретель и Гензель», «Астрал. Онлайн», «Его дом», «Я подумываю со всем этим покончить» и «Человек-невидимка».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что опубликован рейтинг худших фильмов и телешоу 2020 год.