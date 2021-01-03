Лучшие фильмы ужасов 2020 года назвали эксперты

Лучшие фильмы ужасов 2020 года назвали эксперты
Фильм "Ад по соседству" занял первую строчку рейтинга. Фото: кадр из фильма

Эксперты подготовили рейтинг, в который вошли лучшие хорроры и триллеры 20202 года. В список вошли 18 фильмов.

Лидером списка журнала Variety оказался триллер «Ад по соседству» режиссера Дэвида Мрамора. Фильм рассказывает о девушке, переехавшей в новый дом. Новые соседи пытаются завлечь героиню в странное сообщество.

Комедийный фильм ужасов «Мои волосы хотят убивать», снятый Джастином Симиеном, попал на вторую строчку рейтинга. Сюжет строится вокруг темнокожей девушки, которая решила нарастить волосы. Однако новая прическа начинает оживать.

Тройку лидеров замкнул хоррор «Чистота крови» режиссера Джеффа Барнеби. Действие разворачивается в индийской резервации, где начали оживать мертвые животные, а люди начали превращаться в зомби.

Список ужастиков 2020 года дополнили фильмы «Под водой», «Сторожка», «Кто не спрятался», «В чужой шкуре» и «Реликвия». Кроме того, в рейтинг вошли «Гретель и Гензель», «Астрал. Онлайн», «Его дом», «Я подумываю со всем этим покончить» и «Человек-невидимка».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что опубликован рейтинг худших фильмов и телешоу 2020 год.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кино рейтинг фильмы хоррор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лучшие фильмы ужасов 2020 года назвали эксперты
В Индии 22 человека погибли на похоронах из-за обвала крыши
Ученые назвали пять привычек, которые продлевают жизнь
В Москве начнут внедрять электронные паспорта гражданина РФ
Белый дом озвучил свою версию происхождения COVID-19
Европейскую часть России ждет мягкий вариант зимы
Роспотребнадзор оценил идею отмены ограничений для привитых от COVID-19
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,1