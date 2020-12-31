Опубликован рейтинг худших фильмов и телешоу 2020 год

Опубликован рейтинг худших фильмов и телешоу 2020 год
Фильм "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" попал в антирейтинг. Фото: кадр из фильма

Создан антирейтинг, в которые вошли худшие фильмы и телешоу уходящего года на основе рецензий кинокритиков.

Список опубликован сайтом Metacritic. Его возглавила комедийная лента «Королева реальности!», набравшая всего 7 баллов из 100 возможных по оценочной системе сайта. Второе место у романтической комедии «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы», которая получила 11 баллов из 100. Тройку замыкает мелодрама «После. Глава 2». Также в антирейтинг, среди прочих, попали фильмы «Выбивая долги» с Шайей ЛаБафом и «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим.

Худшим телешоу назвали рождественский мюзикл Dr. Seuss’ The Grinch Musical Live! от канала NBC. Второе место досталось сериалу «В меньшинстве». Третье место занял мультсериал для взрослых «Данк или сквозняк».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самыми кассовыми рождественскими фильмами в истории стали «Гринч» и «Один дома».

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Опубликован рейтинг худших фильмов и телешоу 2020 год
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