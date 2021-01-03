Россиянам рассказали об опасности беспроводной зарядки для смартфонов

Россиянам рассказали об опасности беспроводной зарядки для смартфонов
Единственная опасность, которой могут грозить беспроводные зарядки - перегрев аккумулятора, однако и этого можно избежать при правильном использовании гаджета. Фото: pixabay

Исследователь цифровых продуктов «Роскачества» Эльвина Насибуллина прокомментировала распространенные мифы об опасности беспроводных зарядных устройств для смартфонов.

Беспроводные зарядки появились на рынке совсем недавно, поэтому им нередко приписывают негативное воздействие на здоровье, изнашивание аккумулятора смартфона или порчу микросхем. Однако, по словам эксперта, оправдано беспокойство только по поводу батареи, поскольку она действительно сильно нагревается вследствие такого способа зарядки.

Кроме того, потеря общей емкости аккумулятора при одном беспроводном заряде из-за повышенного нагрева практически в два раза превышает потерю емкости во время стандартной зарядки, рассказала Насибуллина агентству «Прайм». При этом в целом разница между зарядками не сказывается на длительности работы смартфона. Однако использовать рекомендуется либо проводную, либо беспроводную зарядки — не совмещая, чтобы избежать перегрева аккумулятора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как узнать, что ваш смартфон взломан.

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